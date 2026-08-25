استقلال يرفض طلبا غريبا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويختار البصرة لاستضافة مبارياتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بينما لا يزال مصير استضافة استقلال لمنافسيها في الدوري الآسيوي الممتاز معلقًا، قدّم ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقتراحًا مختلفًا لاستقلال؛ اقتراحٌ، في حال قبوله، قد يُهيّئ ظروفًا غير مسبوقة للممثل الإيراني.

وبناءً على هذا الاقتراح، يُمكن لاستقلال استضافة مبارياته على أرض خصمه في المنافسات الآسيوية. على سبيل المثال، في مباراة استقلال طهران ضد شباب الأهلي في الإمارات العربية المتحدة، والتي يستضيفها الفريق الأزرق ضمن منافسات البطولة، سيُستخدم ملعب شباب الأهلي في دبي كملعب للمباراة.

في هذه الحالة، سيلعب استقلال طهران عمليًا ضد أحد منافسيه في البلد الخصم في كل من مباراتي الذهاب والإياب؛ وهو أمر غير مقبول لنادي استقلال طهران، وقد قوبل الاقتراح بمعارضة من النادي.

أُثيرت هذه المسألة في سياق قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقل مباريات منتخب بلادنا على أرض محايدة بسبب مشاكل تتعلق بتحديد ملعب مناسب وشروط الاستضافة في إيران. وكانت البصرة، العراق، قد طُرحت سابقًا كأحد الخيارات الرئيسية لاستضافة استقلال طهران.

وسعيًا من نادي استقلال طهران للحفاظ على شروط الاستضافة، اقترح استاد مدينة البصرة كخيار رئيسي، وسعى جاهدًا لإقامة مباريات الفريق على أرضه في هذه المدينة. لا تزال البصرة أحد أهم الخيارات لاستضافة فريق استقلال طهران في الدوري الآسيوي الممتاز، وقد جرى التشاور مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن اختيار الملعب النهائي.

في حال موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستقام مباريات استقلال طهران على أرضه في البصرة، ما يمنح الفريق، خلافًا للاقتراح الأولي، امتيازات استضافة رمزية على الأقل وظروفًا أكثر تكافؤًا مع منافسيه.

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