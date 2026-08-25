فورين أفيرز: حسابات إيران كانت صحيحة؛ والضغط الاقتصادي غير مجدي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن فورين أفيرز أكدت في تقرير لها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه الرؤساء الأميركيين منذ نحو 47 عاماً. والحرب الحالية التي يشنها ترامب ضد إيران لم تنجح أيضاً في وضع استراتيجية واضحة لإنهاء هذه المسألة، وأميركا الآن في موقف أصبحت فيه خياراتها لتحقيق النصر محدودة.

وبحسب التقرير، وبعد نحو ستة أشهر من بدء الحرب، لم تقترب أميركا من تسوية الأزمة، بل إنها في بعض المجالات أصبحت في موقف أسوأ. فالصراع العسكري لم يستطع إجبار إيران على الاستسلام، وما زالت طهران تمتلك القدرة على الصمود وإلحاق التكاليف بأميركا وحلفائها.

والعودة إلى سياسة الضغوط القصوى الاقتصادية ليست حلاً لهذا المأزق. فأفضل نتيجة لترامب، أي استسلام إيران نتيجة للضغط الاقتصادي أو الحرب، هي في الوقت نفسه الخيار الأقل احتمالاً.

وتعتقد إيران أيضاً أن الزمن في صالحها. فقد تمكنت طهران من الصمود في وجه الضغوط الأميركية، واحتفظت بالسيطرة على مضيق هرمز كأداة لفرض تكاليف متبادلة على واشنطن. ولهذا، لا يمكن لأميركا أن تتوقع استسلام إيران بمجرد زيادة الضغط الاقتصادي.

وبحسب التقرير، أظهرت الحرب أن قدرة واشنطن على هزيمة إيران عسكرياً محدودة. فبوسع أميركا إلحاق أضرار كبيرة، لكن تحويل هذه القوة العسكرية إلى نصر سياسي واستراتيجي هو مسألة أخرى. وقد نجحت إيران في حساباتها للصمود في وجه أميركا في حرب استنزاف. وأثبتت طهران أنها قادرة على تحمل الضغوط العسكرية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه إلحاق التكاليف بأميركا والاقتصاد العالمي.

والضغوط القصوى وحدها لا تستطيع حل المأزق الراهن، واستمرار سياسة لم تنجح حتى الآن في إجبار إيران على تغيير سلوكها، قد يجلب المزيد من الإخفاقات للاستراتيجية الأميركية.

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