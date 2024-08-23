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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٠ ص

شاهد بالفيديو: اقامة مجلس عزاء مهيب في مرقد الامام الحسين(ع) ليلة الحمعة

شاهد بالفيديو: اقامة مجلس عزاء مهيب في مرقد الامام الحسين(ع) ليلة الحمعة

اقام محبو الامام الحسين (ع) مجلس عزاء مهيب في مرقده الشريف في كربلاء ليلة الجمعة.

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رمز الخبر 1947770

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