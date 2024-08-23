https://ar.mehrnews.com/news/1947770/ ٢٣/٠٨/٢٠٢٤، ١٠:٢٠ ص رمز الخبر 1947770 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٨/٢٠٢٤، ١٠:٢٠ ص شاهد بالفيديو: اقامة مجلس عزاء مهيب في مرقد الامام الحسين(ع) ليلة الحمعة اقام محبو الامام الحسين (ع) مجلس عزاء مهيب في مرقده الشريف في كربلاء ليلة الجمعة. تحميل 15 MB رمز الخبر 1947770 کپی شد محتوى ذات صلة القائد العام لقوى الامن الداخلي: 3 ملايين و200 ألف شخص عبروا المنافذ الحدودية للبلاد الى العراق اللواء سلامي يتفقد معبر مهران الحدودي مع العراق قائد حرس الحدود: تم توفير الظروف اللازمة لرحلة خالية من المتاعب لزوار الاربعين وزير الداخلية الایرانی يعلن عن مشاركة 3.5 مليون زائرا إيرانيا في زيارة الاربعين حتى الآن تقرير مصور...مدينة النجف الأشرف عشية أربعينية الامام الحسين عليه السلام سمات زيارة الاربعين الاربعين الحسيني مسيرة الاربعين الامام الحسين
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