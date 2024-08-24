مخبر يثمن جهود العراق لاستضافة زوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خاطب محمد مخبر، في هذا اللقاء الذي عقد على هامش زيارة الأربعين محمد شياع السوداني وقال: إن الخدمات والجهود التي بذلت لزوار الأربعين واضحة تماما، وخلال السنوات الأخيرة تم توفير الإعداد الجيد والبنية التحتية المناسبة لهذا الحدث.

وأشار مخبر إلى مستوى العلاقات بين طهران وبغداد، ووصف هذه التفاعلات بالإستراتيجية وقال: تم حل العديد من العقبات والمشاكل في مجال التعاون الاقتصادي وأنشطة القطاع الخاص في البلدين، خاصة مع المتابعة الشخصية للسيد السوداني، ولكن لا يزال هناك العديد من المجالات الجديدة وهي موجودة لتعميق هذه العلاقات.

كما أشار مخبر إلى مواقف العراق الجيدة تجاه غزة وقال: اليوم تحولت قضية فلسطين من قضية داخل العالم الإسلامي إلى قضية عالمية جرحت كل الضمائر الواعية واليقظة في العالم.

وفي هذا اللقاء خاطب رئيس الوزراء العراقي، محمد مخبر وقال: إن دوركم لتطوير العلاقات بين البلدين كان واضح للجميع، وقد قمتم بمتابعة وحل العديد من القضايا والمشاكل في اجتماعات مختلفة.

وأضاف السوداني: "إنها نعمة للحكومة العراقية والشعب العراقي تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني، كما نشكر الجمهورية الإسلامية على جهودها وتقديم التسهيلات خاصة في المجالات الخدمية والطبية والصحية لزوار الاربعين."

واعتبر المواقف المشتركة لإيران والعراق بشأن القضية الفلسطينية ذات قيمة ورائدة وينبغي أن تظل فعالة في كافة التطورات الدولية والإقليمية.

كما هنأ رئيس وزراء العراق انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن أمله في أن نشهد تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد، بما في ذلك في المجالين السياسي والاقتصادي.

واعتبر السوداني ما قام به الكيان الصهيوني من عمليات إرهابية في سوريا واستشهاد إسماعيل هنية في طهران، دليلاً على عمق عداء إسرائيل للجمهورية الإسلامية في المنطقة.

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