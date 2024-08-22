قائد حرس الحدود: تم توفير الظروف اللازمة لرحلة خالية من المتاعب لزوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن قائد قوات حرس الحدود في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد علي كودرزي انه بجهود قوى الامن الداخلي وحرس الحدود، فان الامن المستديم مستتب لعبور زوار الأربعين من المنافذ الحدودية الثمانية للبلاد الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين.

وقال العميد كودرزي، في تصريح للصحفيين الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لحدود شلمجة (جنوب غرب): انه وفي ظل جهود قوات حرس الحدود في البلاد ، تم توفير الظروف اللازمة لرحلة سهلة وخالية من المتاعب للزوار على الحدود ولا توجد هنالك اي مشكلة في حركتهم.

وأضاف: في ظل التنسيقات المتخذة ، تم توفير التسهيلات على الحدود مع قوى الامن الداخلي وموظفي الدولة وتوفير الأمن الكامل للزوار.

واعتبر دبلوماسية الحدود من المسؤوليات الذاتية لحرس الحدود واضاف: ان استيفاء حقوق الحكومة وسكان الحدود هو من واجبات حرس الحدود، ووفقاً للقانون من واجبنا حماية حقوق الرعايا الاجانب المقيمين في البلاد.

وقال العميد كودرزي: إن الرعايا الأجانب الذين يعيشون في البلاد يذهبون في الغالب إلى العراق عبر حدود شلمجة للمشاركة في مسيرة الأربعين، وقد عبروا هذه الحدود حتى الآن بأمان تام.

وذكر أنه يتم تسيير دوريات متزامنة مع العراق على الحدود وقال: يتم تسيير الدوريات على مدار 24 ساعة في هور العظيم وجذابة، وحتى اليوم لم يكن هناك أي حادث مخالف للأمن على حدود البلاد، في دلالة على التنسيق والجهود التي يقوم بها حرس الحدود.

واوضح العميد كودرزي انه خلال زيارة الأربعين هذا العام، تمركز أكثر من 6000 من كوادر حرس الحدود في المعابر الحدودية، حيث ان الامن مستتب بصورة جيدة في ظل توفير البنية التحتية، بما في ذلك تفعيل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والرادارات الساحلية، وخاصة الطائرات بدون طيار.

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