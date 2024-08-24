وزير الأمن الايراني: لا دور للمتسللين في اغتيال الشهيد هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الامن الايراني خلال تصريحات له اليوم السبت الى ما قيل عن دور المتسللين في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، الشهيد اسماعيل هنية في طهران، وقال: "بناءً على التقارير والبيانات الصادرة عن حرس الثورة الاسلامية، لم يتم العثور على أي دور للمتسللين في هذه القضية".

تصريحات حجة الاسلام خطيب يأتي فيما كان قد تحدثت بعض وسائل الاعلام عن مساعدة العملاء او المتسللين في الاجهزة الامنية الايرانية، للكيان الصهيوني في تنفيذ عملية اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

هذا واستشهد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في طهران يوم الأربعاء 25 المحرَّم 1446هـ الموافق 31 يوليو 2024م على يد الكيان الصهيوني الارهابي، عندما كان قد حضر مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكان.

/انتهى/