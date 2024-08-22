السيد الحوثي: العدو الصهيوني يترقب الرد من ايران وحزب الله بخوف شديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح قائد حركة انصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، في خطاب له حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الخميس، أن العدو الإسرائيلي يترقب بخوف شديد عملية الرد المرتقبة من حزب الله للانتقام للقائد الجهادي السيد فؤاد شكر، وكذلك الرد الإيراني على اغتيال القائد الإسلامي الكبير الشهيد إسماعيل هنية.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي للعدو تأثر بشكل كبير، حيث علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية.

كما وصف العدوان الإسرائيلي بأنه جريمة القرن، مستمرًا في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ 321 يوماً، بدعم أمريكي وغربي.

وحذر السيد القائد من أن معاناة الشعب الفلسطيني تتجدد، مشدداً على المسؤولية الدينية والأخلاقية على المسلمين لدعم القضية الفلسطينية.

وحذر من أن الساحة الإسلامية والعربية يجب أن تشهد خروجاً شعبياً متضامناً مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الدافع للخروج في البلدان البعيدة هو إنساني، بينما يرتبط الشعب الفلسطيني بقيم إسلامية وأمن قومي.

وأكد السيد القائد على أهمية التحرك الشعبي، مشيراً إلى أن المسيرات والمظاهرات في اليمن منذ بداية العدوان على غزة بلغت 652175، في حين بلغ عدد المتطوعين في دورات طوفان الأقصى بلغ 432000 متطوع في التدريب وتم تنفيذ 2292 عرضاً عسكرياً.

كما انتقد الموقف الرسمي للنظام المغربي الذي رفع مستوى تعاونه الاقتصادي مع العدو الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الشعب المغربي يتحرك على نقيض هذا الموقف.

ودعا السيد القائد الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، مؤكداً أن هذا التحرك هو نصرة للمظلومين وموقف من أعداء الإنسانية.