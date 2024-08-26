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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ ص

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قاليباف: هزيمة الكيان الصهيوني بعملية الاربعين كانت تعادل هزيمة عملية 2006

قاليباف: هزيمة الكيان الصهيوني بعملية الاربعين كانت تعادل هزيمة عملية 2006

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن فشل الكيان الصهيوني بعملية الاربعين يعادل فشل عملية 2006م ولا يمكنهم التغطية على هذا الفشل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف على صفحته الشخصية على منصة X الاجتماعية: "نجح حزب الله اللبناني في استهداف المواقع العسكرية والاستخباراتية الحساسة للكيان الصهيوني خلال عملية الأربعين؛ إن فشل الاحتلال يوم امس يعادل فشل عملية 2006، ولا يستطيع أن يغطي هذا الفشل. أبعث بالتحية إلى إخواني المجاهدين في حزب الله اللبناني وإلى شعب لبنان المقاوم، وخاصة في الضاحية الجنوبية".

وبدأ حزب الله اللبناني المرحلة الأولى من الانتقام لهجوم الكيان الصهيوني على جنوب بيروت واغتيال الشهيد فؤاد شكر، أحد كبار قادة هذه الحركة.

واستخدمت المقاومة اللبنانية في هذا الهجوم 340 صاروخ كاتيوشا وعشرات الطائرات المسيرة واستهدفت عدة قواعد استخباراتية وأمنية للكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1947863

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