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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٦ ص

الرد الانتقامي لحزب الله يكلف كيان الاحتلال 120 مليون دولار

الرد الانتقامي لحزب الله يكلف كيان الاحتلال 120 مليون دولار

اعلن المصادر الاعلامية ان العملية الانتقامية التي قام بها حزب الله اللبناني فجر الاحد ضد مواقع الكيان الصهيوني، كلف هذا الكيان حوالي 120 ميليون دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع غلوبس الاقتصادي التابع للاحتلال الإسرائيلي قال إن ما سماها الضربة الاستباقية التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد لحزب الله اللبناني بلغت تكلفتها حوالي 120 مليون دولار أميركي.

نقل الموقع عن مسؤول كبير في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قوله: "تم استخدام حوالي 4 آلاف قنبلة من طراز "جيه دي إيه إم" (JDAM) كلفة الواحدة 25 ألف دولار".

وقدر المسؤول كلفة تشغيل حوالي 100 طائرة مقاتلة لمدة 6 ساعات بـ18 مليون دولار، وقال إن تشغيل الطائرات المسيرة لمدة 12 ساعة يكلف حوالي 1.08 مليون دولار.

هذا وقد نفذ حزب الله فجر الاحد هجوما ضد قواعد ومواقع عسكرية انتقاما لاغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في غارة إسرائيلية نهاية يوليو/تموز الماضي.

وأكد حزب الله ان العملية تمت بنجاح كامل و الطائرات المسيرة التي تم اطلاقها، اصابت أهدافها بدقة.

واستخدمت المقاومة اللبنانية في هذا الهجوم 340 صاروخ كاتيوشا وعشرات الطائرات المسيرة واستهدفت عدة قواعد استخباراتية وأمنية للكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1947871
شیرین سماره

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