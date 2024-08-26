طائرة مسيّرة تخترق الأجواء الشرقية لفلسطين المحتلة وتربك "جيش" الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يحقق "الجيش" الإسرائيلي في دخول مسيّرة إلى الأجواء المحتلة من الجهة الشرقية، عند المثلث الحدودي بين "إسرائيل" وسوريا والأردن.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت، بعد انطلاق صفارات الإنذار في جنوب الجولان، عن محاولة اعتراض هدف جوي في "حمة غدير" الواقعة بين "إسرائيل"، وسوريا والأردن.

ويجري، بحسب الإعلام الإسرائيلي، التحقيق في مصدر إطلاق هذه المسيرة، إن كان من الأراضي السورية أو أنها انطلقت من العراق وصولاً إلى "الأجواء الإسرائيلية".

كما زعمت وسائل الإعلام بأنّ "الهدف دُمر بواسطة طائرة حربية".

وفي السياق، أكّد مراسل القناة "كان" في الشمال، الأسبوع الفائت، أنّ موضوع المسيرات "يشكل تحدياً صعباً جداً من ناحية منظومات الدفاع الجوي".

وأوضح أنّه "حتى حين يجري تشخيصها، فإنّه من الصعب جداً إسقاطها، إذ إنّها تحلق على ارتفاعات منخفضة جداً".

/انتهى/