برلماني إيراني: ردنا سيكون حتميا ومؤلما للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم وصلت حماس إلى نمو نوعي كبير في المجالات العسكرية والدفاعية والردع.

وذكر: اليوم جبهة المقاومة وإخواننا الطيبون في حماس قد وصلوا إلى مرحلة النضج السياسي الكامل، وهم يواجهون الكيان الصهيوني وفق التطورات والمهام التي يتحملونها.

وقال : نعتقد أنه ينبغي على الإخوة الأعزاء في حماس التعامل مع مسألة وقف إطلاق النار بحكمة، لأن ما رأيناه مرات عديدة هو خرق للعهد والمعاهدة لأن الصهاينة لا يلتزموا بأي من المعايير الدولية. إن جوهر الكيان الصهيوني يكمن في الكذب والخيانة والجريمة والأفعال البعيدة عن الكرامة الإنسانية.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: إننا نهيب بإخوتنا الطيبين في حركة حماس ألا ينخدعوا بالابتسامات وأن يتجنبوا السلوك الوحشي والمخادع للكيان الصهيوني وأن يتعاملوا مع مصالح شعب فلسطين العزيز وغزة بحكمة.

وأكد عزيزي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى عن أي عمل في مختلف المجالات، وخاصة لدعم حركة حماس، التي هي اليوم في طليعة القتال ضد الكيان الصهيوني.

وفيما يتعلق ببعض التصريحات الصادرة عن الأطراف الغربية بأن محادثات وقف إطلاق النار إذا انتهت فإن إيران ستمتنع عن مهاجمة إسرائيل، مضيفا: هذا التحليل خاطئ لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا العمل حقها غير القابل للتصرف، وهذا أمر مؤكد.

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