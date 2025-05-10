رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: سياسات امريكا المزدوجة لن تحرف إيران عن مسارها المبدئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال إبراهيم عزيزي بشأن التصريحات الأخيرة لستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي: "يجب على السيد ويتكوف وجميع صناع السياسة الأمريكيين أن يفهموا حقيقة أن التهديدات والعقوبات لا يمكن أن تجبر الأمة الإيرانية على التراجع أو تغيير مسارها".

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقود الأربعة الماضية أنها تتخذ قراراتها الاستراتيجية على أساس المصالح الوطنية والعقلانية السياسية والمقاومة الذكية".

وأضاف: "في هذا الإطار، إذا كانت الولايات المتحدة تريد التعامل بشكل بناء مع إيران، فيجب عليها أن تتبنى نهجا متوازنا ومحترما وواقعيا". إن أية محاولة لفرض الإرادة السياسية من خلال الضغط والعقوبات لن تكون محكوم عليها بالفشل فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى تعقيد المعادلات أكثر.

وأشار عزيزي إلى أن السياسات الأميركية المزدوجة والانتقائية لن تتمكن أبداً من تحويل إيران عن مسارها المبدئي. وستلتزم إيران دائمًا بمبادئها وأطرها أثناء المفاوضات.

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