طهران وموسكو توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ اتفاقية التوأمة بين المدينتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقيع على هذه المذكرة بحضور كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، ومهدي جمران رئيس المجلس الإسلامي في بلدية طهران.

وفي هذا الحفل، قدم مجيد باقري، نائب رئيس التخطيط وتنمية الموارد البشرية وشؤون مجلس بلدية طهران وسيرغي تشيريومين، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية في العاصمة الروسية، هذه المذكرة في النهاية الحفل أمام المشاركين في هذا الاجتماع.

وقال باقري على هامش هذا الحفل: إن هذا الإجراء يأتي من أجل تفعيل مذكرة التوأمة بين عاصمتي إيران وروسيا التي تم التوقيع عليها في وقت سابق.

وأضاف باقري: تم التأكيد في مذكرة التعاون هذه على تعزيز التعاون بين بلديتي طهران وموسكو في مجال التنمية السياحية والمجالات ذات الاهتمام بين البلدين.

وتابع القول نائب رئيس بلدية طهران: الاستخدام المتبادل للإنجازات في مجال الإدارة الحضرية يمكن أن يؤدي إلى تحسين الخدمات وزيادة رضا المواطنين.

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