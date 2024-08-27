إيران تدعو مدن بريكس للوقوف إلى جانب أهالي غزة العزل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف جمران في كلمة القاها امام الدورة السادسة للجمعية الدولية الحضرية لمجموعة بريكس المنعقدة في موسكو، أن التضامن بين مدن بريكس يسهم في التقارب والتواصل الشعبي بين دول بريكس.

واكد جمران أنه: لا يمكن تجاهل التواصل بين الشعوب في الدول الأعضاء في بريكس بل يجب التركيز عليه.

وأضاف أن تعزيز هذا التواصل من أجل الترابط وترسيخ الأواصر بين مدن بريكس، يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية أيضا.

وشدد رئيس المجلس الإسلامي البلدي لطهران على أهمية أن تستفيد المدن الكبرى في بريكس من خبرات إحداها الأخرى وكذلك تظافر الجهود فيما بينها لمواجهة المشاكل والحوادث.

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