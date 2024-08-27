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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ م

إيران تدعو مدن بريكس للوقوف إلى جانب أهالي غزة العزل

إيران تدعو مدن بريكس للوقوف إلى جانب أهالي غزة العزل

أكد رئيس المجلس الإسلامي البلدي للعاصمة الإيرانية طهران "مهدي جمران" على ضرورة تعزيز التعاون بين مدن الدول الأعضاء في مجموعة بريكس داعيا مدراء هذه المدن للوقوف إلى جانب أهالي غزة المظلومين والعزل والدفاع عن حقوق المضطهدين في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف جمران في كلمة القاها امام الدورة السادسة للجمعية الدولية الحضرية لمجموعة بريكس المنعقدة في موسكو، أن التضامن بين مدن بريكس يسهم في التقارب والتواصل الشعبي بين دول بريكس.

واكد جمران أنه: لا يمكن تجاهل التواصل بين الشعوب في الدول الأعضاء في بريكس بل يجب التركيز عليه.

وأضاف أن تعزيز هذا التواصل من أجل الترابط وترسيخ الأواصر بين مدن بريكس، يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية أيضا.

وشدد رئيس المجلس الإسلامي البلدي لطهران على أهمية أن تستفيد المدن الكبرى في بريكس من خبرات إحداها الأخرى وكذلك تظافر الجهود فيما بينها لمواجهة المشاكل والحوادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1947938

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