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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٤ ص

سفير إيران في لبنان: الكيان الصهيوني يخلق الشائعات خوفاً من رد إيران لهذا لاتستحق الرد عليها

سفير إيران في لبنان: الكيان الصهيوني يخلق الشائعات خوفاً من رد إيران لهذا لاتستحق الرد عليها

قال سفير إيران في لبنان الذي ترددت شائعات حول هروبه إلى إسرائيل: الشائعات لا تستحق الرد عليها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجتبى أماني، سفير إيران في لبنان، والذي ترددت مؤخراً شائعات عن هروبه إلى إسرائيل: إن هذه الشائعات خلقتها شبكات الحرب النفسية الإسرائيلية خوفاً من رد فعل إيران، و لا تستحق الرد عليها.

وكتب أماني على موقع X الاجتماعي: شاركت يوم امس في مراسم تشييع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل سليم الحص في مسجد خاشقجي في بيروت.

وتابع: حضور شخصيات لبنانية بارزة في هذا الحفل كان ملفتاً جداً.

وأضاف: المواقف الشجاعة والتاريخية والحكيمة للمرحوم سليم الحص في دعم فلسطين ومقاومته تجاه الكيان الصهيوني ستبقى في التاريخ.

وقال أماني: كان للمرحوم دور بارز في انتصار المقاومة لعام 2000 وانسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1947948

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