سفير إيران في لبنان: الكيان الصهيوني يخلق الشائعات خوفاً من رد إيران لهذا لاتستحق الرد عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجتبى أماني، سفير إيران في لبنان، والذي ترددت مؤخراً شائعات عن هروبه إلى إسرائيل: إن هذه الشائعات خلقتها شبكات الحرب النفسية الإسرائيلية خوفاً من رد فعل إيران، و لا تستحق الرد عليها.

وكتب أماني على موقع X الاجتماعي: شاركت يوم امس في مراسم تشييع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل سليم الحص في مسجد خاشقجي في بيروت.

وتابع: حضور شخصيات لبنانية بارزة في هذا الحفل كان ملفتاً جداً.

وأضاف: المواقف الشجاعة والتاريخية والحكيمة للمرحوم سليم الحص في دعم فلسطين ومقاومته تجاه الكيان الصهيوني ستبقى في التاريخ.

وقال أماني: كان للمرحوم دور بارز في انتصار المقاومة لعام 2000 وانسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان.

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