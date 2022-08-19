مستعدون للتعاون مع ایران في المشاريع الاستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان في هذا اللقاء الاوضاع السياسية والعلاقات الثنائية والقضايا الاقلمية، فيما أكد السفير «أماني» أن لقاءه بالوزير اللبناني تم في اطار اللقاءات التي يجريها مع المسؤولين اللبنانيين.

وقال السفير الايراني: لقد سنحت لي الفرصة فتم هذا اللقاء الذي ناقشت فيه مع الوزير اللبناني عدة مواضيع بخصوص النقل والشحن حيث تفتح آفاقا للتعاون ينتهي لصالح كلا الجانبين.

بدوره وصف الوزير اللبناني هذا اللقاء بالايجابي قائلا: لقد تحدثت مع السفير الايراني حول عدة مواضيع بإمكانها تقليل الازمة اللبنانية.

وتابع الوزير اللبناني قائلا: نحن مستعدون للتعاون مع كل الدول الصديقة في العالم وتعزيز العلاقات معها بمافيها ايران بإستثناء العدو الاسرائيلي، وأي تعاون في المشاريع الاستراتيجية الذي يساعد على تطوير

وأكد الوزير «حمیة» استعداد بلاده للتعاون مع الشركات الايرانية التي ترغب في التعاون مع لبنان في المجالات الخاصة بوزارة النقل اللبناني، ورغبة بيروت في اتصالات مستمرة مع طهران.

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