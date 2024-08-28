قوى الاستعمار طغت على الفضاء الالكتروني وتنفق لأجله مليارات الدورلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب القائد العام للجيش الإيراني محمد حسين دادرس قال في كلمة له خلال مراسم افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لادارة الدفاع في دافوس، أن قوى الاستعمار طغت على الفضاء الالكتروني في كافة المجالات وتنفق مليارات الدورات من اجل السيطرة عليه بشكل أكبر.

وأضاف أن منظمة الامم المتحدة هي أداة لهيمنة القوى الاستكبارية الذين هم اصحاب القنبلة النووية وهم اصحاب القرار الرئيسي فيها.

وأشار دادرس إلى أن الفضاء الإلكتروني تحول إلى ساحة لتوسيع هيمنة القوى الاستكبارية على العالم ويمكن رؤية هذا الامر جليا في تأسيس جماعات تكقيرية مثل داعش لقتل المسلمين ويرتكبون عمليات قتل جماعي بحق المسلمين باسم الدين ولديهم تعاون مع إسرائيل لذا كل هذه الامور تستدعي وحدةبين مسلمي العالم لمواجهة وتصدي مختلف مؤامرات الاعداء.

ولفت دادرس إلى عمليات الابادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة الابرياء حيث وصل الشهداء إلى أكثر من 40 ألف شهيد إمرأة وطفل فيما لميُسمع أي صوت من الدول الإسلامي حول ذلك

/انتهى/