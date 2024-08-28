غارات على لبنان وحزب الله يعلن مهاجمة مواقع إسرائيلية بمسيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في أحدث التطورات على الجبهة اللبنانية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على محيط منطقة رسم الحدث في البقاع شرقي لبنان.

ونقلت المصدر أمني قوله إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه شاحنة في منطقة البقاع الشمالي، مما أدى لإصابتها بشكل مباشر واندلاع النيران فيها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني لبناني أن غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة محملة بصواريخ تابعة لحزب الله أثناء مرورها في منطقة بعلبك في شرق لبنان.

كما ذكر مصدر مقرب من حزب الله أن غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة على الأقل، لافتا إلى أن الانفجارات التي أعقبت الغارة "ناجمة عن احتراق ذخائر كانت محمّلة داخلها"، من دون تسجيل إصابات.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت بعد منتصف الليلة الماضية عن تقارير أن الجيش الإسرائيلي قصف 3 شاحنات تنقل أسلحة وذخائر على بعد 115 كيلو مترا من الحدود في قلب البقاع اللبناني.

هذا وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع سورية في مدينة القنيطرة على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في شمال الجولان المحتل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 4 أشخاص أصيبوا في غارتين إسرائيليتين على بلدتين جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 3 أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية على بلدة المجادل بقضاء مدينة صور، في حين أصيب رابع في غارة على بلدة شيحين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بقصف المدفعية الإسرائيلية بقذائف فوسفورية المرج الجنوبي جنوب شرق بلدة ميس الجبل، قرب طريق الجدار-درب الحورات، مما أشعل حريقا في المكان.

في المقابل، قال حزب الله إنه هاجم بمسيرات انقضاضية مواقع إسرائيلية ودمر تجهيزات تجسسية في محيط ثكنة دوفيف بالجليل الأعلى، في حين دوت صافرات الإنذار في بلدة المنارة المتاخمة للحدود مع جنوب لبنان.

واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي جراء سقوط طائرة أطلقت من لبنان في بيت هيلل شمالي إسرائيل، حيث توجد هناك قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسيّرة تابعة لحزب الله انفجرت قرب بيت هيلل، لكن الإذاعة ذكرت وقتها أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه يوجد اشتباه في إصابة مباشرة لأحد المباني جراء انفجار المسيرة.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة المسيرة اخترقت الأراضي الإسرائيلية بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى يضم عناصر من حزب الله في بلدة العديسة بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

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