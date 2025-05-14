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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٥ م

مزاعم اسرائيلية باغتيال قائد ميداني بحزب الله جنوب لبنان

مزاعم اسرائيلية باغتيال قائد ميداني بحزب الله جنوب لبنان

ادعت القناة الـ12 الإسرائيليى اغتيال شخص باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوبي لبنان اليوم الأربعاء، في حين قال مسؤول أمني إسرائيلي إن المستهدف كان مسؤولا في حزب الله اللبناني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن وزارة الصحة اللبنانية اعلنت اغتيال شخص بالاستهداف الإسرائيلي في بلدة قعقعية الجسر، دون الكشف عن هويته، لكن وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن القائد الميداني بحزب الله حسين ملحم استشهد بالغارة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني تأكيده استهداف مسؤول كبير في حزب الله بقصف مسيّرة إسرائيلية طال جنوب لبنان.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف سيارة في منطقة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

يشار إلى ان حزب الله لم يدلي بأي تصريح او معلومات حول هذا الحدث.

/انتهى/

رمز الخبر 1957959
شیرین سماره

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