انطلاق اعمال مهرجان "رويان" الدولي للطب التناسلي بنسخته ال25

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه يقام مؤتمر ومهرجان رويان الدولي هذا العام في اطار المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للطب التناسلي، ومؤتمر رويان الدولي العشرين للخلايا الجذعية والطب التجديدي، والندوة التاسعة عشرة للتمريض والقبالة، اعتباراً من اليوم الأربعاء لمدة ثلاثة أيام.

وسيلقي 33 عالمًا وباحثًا عالميًا من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا والصين وروسيا واليابان والسويد وسويسرا وقطر والهند، کلمات في هذا الحدث العلمي وسيتم تقديم محاضرات وموضوعات ورش العمل المتخصصة للمؤتمرين الدوليين للطب التناسلي وتكنولوجيا الخلايا الجذعية باللغة الإنجليزية وسيتم تقديم ندوة التمريض والقبالة باللغة الفارسية.

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