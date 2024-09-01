 أنصار الله يبارك للمقاومة الفلسطينية استبسال أبطالها في التصدي للعدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع المكتب السياسي لأنصارالله بقلق كبير التصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية والاقتحامات والمداهمات المستمرة للمخيمات.

وأكد المكتب أن العدو الإسرائيلي أطلق العنان للمستوطنين اليهود المدججين بالسلاح لتنفيذ عمليات القتل والحرق في المدن والقرى الفلسطينية، مشيرا إلى أن "العملية العسكرية" للعدو في الضفة منذ 4 أيام بهدف إرهاب المدنيين وتهجيرهم تعد الأكبر من نوعها منذ نحو 20 عاما.

كما بارك المكتب وحدة المقاومة الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها التي تعيش مرحلة متقدمة من التكامل والتنسيق مؤكدا على أن اليمن وقواته المسلحة ماضٍ في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لغزة والضفة ما دام العدوان والحصار مستمرا.

المصدر: المسيرة