السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء والأعراف والقوانين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه القى قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ، اليوم الخميس، كلمة عن المستجدات في فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أن المستجدات في غزة والممتدة إلى الضفة هي شواهد تبين لنا حقيقة العدو الإسرائيلي وخطره، لافتا إلى أن هذه الحقائق تفرض نفسها وتمحي الصورة الزائفة التي يسعى العدو الإسرائيلي وعملائه للتغطية بها على الواقع.

وأوضح السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يتسم بالعدوانية والاجرام والاستباحة للحياة الإنسانية، مؤكدا أن هذا الكيان عدو بما تعنيه الكلمة وأنه جهة لا يمكن أن يكون معها سلاما وهذه الحقائق وضحها القرآن الكريم.

وأضاف أن اليهود الصهاينة يتصفون بالسوء والانحراف الإنساني والقيمي والأخلاقي والمكر والخبث والحقد والطمع والإساءة الصريحة إلى الله وما يعبرون به من استباحة للمجتمع البشري في حياتهم وأعراضهم هي بالنسبة لهم عقيدة وثقافة وموجودة بشكل أساسي في مصادر التعليم وهذه الحقائق تتجلى في كل جريمة يرتكبونها في قطاع غزة أو القدس وهي الصورة الحقيقة لهم التي ينبغي ان يستوعبها الجميع.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن ينخدع إنسان بالصورة الزائفة التي يقدمها اليهود عنهم إلا إنسان مفلس على المستوى الإنساني والأخلاقي. مؤكدا أنه ينبغي أن يعي كل مسلم الحقائق التي تفرض نفسها فوق كل الصور الزائفة التي يسعى اليهود والعملاء إلى التغطية عليها فاستباحة المجتمع البشري في حياتهم وأموالهم وأعراضهم بالنسبة لليهود عقيدة وثقافة.

وقال : تجاه التطورات في فلسطين نتذكر جميعا المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الإبادة الجماعية لشعب مسلم ومظلوم والتخاذل الواضح للكثير من أبناء الأمة سبب في جزء كبير مما يقع على الشعب الفلسطيني، موضحا أن العدو الإسرائيلي يتجاوز كل الخطوط الحمراء وينتهك كل الأعراف والقوانين ولا يلقي بالًا لأي اعتبارات.

وأكد أن استمرار الإجرام الصهيوني بكل تلك الوقاحة والجرأة والإبادة الجماعية هو عار إنساني على المجتمع البشري فحالة الصمم والتجاهل التي يحاول البعض أن يعتمدها تجاه ما يحصل لا تعفي من المسؤولية ولا تدفع عواقب التفريط والتقصير.

إهانة العدو الإسرائيلي للمقدسات

وأكد قائد حركة انصار الله أن مشهد تمزيق الجنود الصهاينة للمصحف في مسجد دمروه بغزة هو مشهد خطير ومن لم يحركه مشهد تمزيق القرآن فلم يعد فيه ذرة من الإيمان، وانتماؤه للإسلام صار مجرد انتماء شكلي، مضيفا أن من يفرط في المقدسات يمكن أن يفرط في عرضه وشرفه ووطنه وهي حالة خطيرة ينبغي على المسلمين إعادة النظر في ذلك.

وأوضح السيد أن على علماء الدين والمثقفين وخطباء المساجد مسؤولية تذكير الأمة بخطورة التفريط في مقدساتها وعواقب السكوت عن انتهاكها، فالعدو الإسرائيلي، وأضاف: في مقدمة ما يستهدفون به المساجد الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى الشريف والتدنيس لباحاته والأخطر من اقتحامات المسجد الأقصى حديث أحد المجرمين الصهاينة عن التوجه لبناء “كنيس يهودي” في المسجد، مؤكدا أن خطوة بناء “كنيس يهودي” ينبغي أن تُقابل من المسلمين بحسب واجبهم الديني بالجهاد في سبيل الله والموقف العملي.

وقال: الأنظمة العربية الرسمية والنخب وحتى أوساط الشعوب قابلت الحديث عن بناء ” كنيس يهودي ” بالصمت والسكوت، مؤكدا أن السكوت عن تمزيق القرآن وتهديد الأقصى سيرى فيه اليهود حالة استسلام للأمة وخنوع وخوف وتنكر للدين.

وبيّن أن التنصل عن المسؤولية حالة خطيرة تسبب للأمة التسليط الإلهي، وتأثيرها كبير في واقع الشعوب والأنظمة وفي جرأة العدو، لافتا إلى أن من يتصور أن حالة التخاذل والصمت ستفيده أو أن يرضى الأعداء عنه فهو مخطئ وواهم فاليهود لا يعترفون حتى لمن يحبهم من العرب بأنهم بشر، ويعتبرونهم مجرد حيوان مستباح الدم والعرض والمال، موضحا أن حالة التجويع الشديد والمستمر مؤلمة والشعب الفلسطيني يتضور جوعا وبعض الأنظمة تقدم مختلف المواد الغذائية للعدو.

تصعيد العدو في الضفة والدعم الأمريكي

وقال السيد الحوثي : في هذا الأسبوع، امتد تصعيد العدو الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وهو الأكبر منذ 22 عاما والعدو يستهدف المدن والمخيمات المستشفيات ويدمر المساجد ويجرف الشوارع ويدمر البنية التحتية في شمال الضفة الغربية، موضحا أن العدوان على الضفة وما يجري في القدس وغزة يوضح حقيقة التوجه الفعلي لرسم مشهد جديد في فلسطين بحماية ومساندة أمريكية، مضيف أن هناك تواطؤ واضح من بعض الأنظمة العربية مع العدو وتمنيات أن يحقق آماله الشيطانية للدخول في "التطبيع".

وأوضح أن الأمريكي يقدم دائما الدعم السياسي لخداع الرأي العام، وبهدف احتواء الرد من حزب الله وإيران باسم المفاوضات، ثم يفتضح، مضيفا أن الأمريكي لا يتوقف حتى عن تقديم أفتك أنواع الأسلحة لقتل الأطفال والنساء في غزة، كما يبذل الأمريكي كل جهده في حماية العدو الإسرائيلي ليواصل الإبادة الجماعية في غزة.

ولفت إلى أن الأمريكي حاول أن يوقف أي صوت أو نشاط وتحرك مساند للشعب الفلسطيني، وأضاف: لا موقف للأمم المتحدة ولا دور فعلي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتصريحاتها تساوي بين الضحية والجلاد.

محور الجهاد والمقاومة

وأوضح أن القسام مع السرايا وبقية الفصائل لا تزال متماسكة وثابتة في مواجهة العدو الإسرائيلي، لافتا إلى أن حزب الله نفذ عملية الرد متجاوزا الضغوط الكبيرة التي مورست على لبنان بشكل عام وكل محاولات الاحتواء للرد، وأضاف: “حزب الله وجه ضربة قوية للعدو الإسرائيلي ولا يزال الملف مفتوحا على أساس التقييم للنتائج“.

وقال السيد: جبهة حزب الله على مستوى الإسناد اليومي جبهة ساخنة بضرباتها المستمرة وما تلحقه من خسائر بالعدو وجبهة حزب الله لها تأثير كبير وهي جبهة إذلال للعدو وعبّر عن ذلك قادة إسرائيليون.

وأضاف أن المقاومة الإسلامية في العراق نفذت عمليات في هذا الأسبوع، منها ما هو باتجاه حيفا المحتلة وباتجاه أم الرشراش المحتلة.

وتطرق السيد الحوثي إلى الموقف الإيراني، موضحا أن إيران تؤكد حتمية الرد والأمريكي في حالة استنفار كبير لمحاولة احتواء الرد، موضحا أن الأمريكي يحاول أن يجنّد معه حتى بعض الأنظمة العربية لتشارك معه في إعاقة الرد الإيراني والتصدي له.

وقال: من المؤسف جدا أن تتجه بعض الأنظمة العربية للاشتراك مع الأمريكي في حماية العدو الإسرائيلي، وهذه خيانة لله ورسوله، وأضاف: باستثناء 3 دول عربية المظاهرات والوقفات في العالم المساندة لغزة أكثر من معظم البلدان العربية والإسلامية، لافتا إلى أن مسألة حرية التظاهر وحرية الرأي والتعبير انتهت لدى الدول الغربية والحريات شُطبت من أجل العدو الإسرائيلي.

وأوضح أن الأنشطة الطلابية مع عودة الدراسة الجامعية في أمريكا بدأت من جديد للتعبير عن الموقف الرافض للإبادة الجماعية في غزة.

المصدر: موقع انصار الله