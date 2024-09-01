سفير إيران في برازيليا: نأمل في تنفيذ برامج مشتركة مع البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عبد الله نكونام قديري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برازيليا، عاصمة البرازيل، في حسابه على الفضاء الافتراضي: في الجزء الأخير من خطة زيارة ولاية أمابا، يوم الجمعة وقبل مغادرة مدينة ماكابا عاصمة هذه الولاية، تم عقد اجتماع ومناقشة فنية جيدة مع مدير الشركة الخاصة التي تدير ميناء سانتانا.

وأضاف أيضًا: فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة باللوجستيات والنقل، تم تبادل الأفكار التي آمل مع مزيد من المتابعة والدخول الجاد للأطراف الداخلية في بلادنا، أن نتمكن من تنفيذ خطط العمل مع الشمال البرازيل والتطلع إلى المستقبل.

كما ذكر سفير إيران لدى البرازيل في رسالة أخرى حول رحلته إلى ولاية أمابا: تشمل البرامج الأخرى يوم الجمعة محادثة مع رئيس جمعية منتجي المنتجات الريفية ووزير التنمية الريفية في ولاية أمابا.

وأضاف في ذات السياق: كما تم إجراء زيارة لأحد مجمعات تربية الحيوانات ومناقشة تجربة تصدير الحيوانات الحية من البرازيل إلى دول أخرى.

وفي إشارة إلى أهمية كرة القدم في البرازيل، أوضح نكونام حضوره في ملعب ماكابا لكرة القدم ورمز خط الاستواء في ولاية أمابا.

وقال سفير إيران في البرازيل: في البرازيل، كل شيء يتبلور بطريقة ما في كرة القدم.

وأشار: الخط الأوسط لملعب كرة القدم في مدينة أمابا يعتمد بالضبط على نقطة الصفر من خط الاستواء، وتقوم بتغيير موقعك من نصف الكرة الشمالي إلى نصف الكرة الجنوبي بخطوة واحدة إلى جانب أو آخر.

كما ذكر رمز خط الاستواء في مدينة أمابا: يرجى الاطلاع على رمز نقطة الصفر لخط الاستواء الذي يقع على بعد خمسمائة متر شرق ملعب كرة القدم هذا.

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