البرازيل تحذر من فرض عقوبات على ايران

وذكرت رويترز ان وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم قال للصحفيين الثلاثاء في العاصمة برازيليا "لا نريد أن تحوز ايران أسلحة نووية هذا أمر لا يتطرق اليه شك. وهم مثل الدول الاخرى من حقهم أن يكون لهم برنامج سلمي (للطاقة النووية) ".
وأضاف "نريد الوصول الى الحقيقة من خلال الحوار والوسائل السلمية ".
وكانت البرازيل قد أعلنت من قبل أن عزل الجمهورية الإسلامية الايرانية لن يكون بناء ./انتهى/
حذرت البرازيل من مغبة فرض عقوبات دولية جديدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب أنشطتها النووية المدنية, داعية القوى الغربية الى تكثيف الحوار بدلا من ذلك.
وذكرت رويترز ان وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم قال للصحفيين الثلاثاء في العاصمة برازيليا "لا نريد أن تحوز ايران أسلحة نووية هذا أمر لا يتطرق اليه شك. وهم مثل الدول الاخرى من حقهم أن يكون لهم برنامج سلمي (للطاقة النووية) ".
رمز الخبر 1033534
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