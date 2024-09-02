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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٩ م

ممثل قائد الثورة في العراق يناقش مع الشيح الزكزكي التطورات الراهنة في العالم الإسلامي+صور

ممثل قائد الثورة في العراق يناقش مع الشيح الزكزكي التطورات الراهنة في العالم الإسلامي+صور

التقى الشيخ ابراهيم الزكزكي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، آية الله السيد مجتبي حسيني ممثل قائد الثورة في العراق، وتحدثا عن التطورات الراهنة في العالم الإسلامي، وخاصة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الشيخ الزكزكي مع وفد من العلماء النيجيريين والأفارقة من الحوزة العلمية بآية الله حسيني في مكتب ممثل قائد الثورة في النجف.

وفي هذا اللقاء، اطمأن آية الله حسيني على صحة الشيخ الزكزكي وتحدث مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في حوزة النجف الأشرف.

كما أعرب الزعيم الشيعي النيجيري عن تقديره وشكره لنشاطات ودعم المكتب التمثيلي لقائد الثورة في العراق.

وفي هذا اللقاء، بحث الجانبان وتشاورا حول الأوضاع الراهنة والتطورات التي يشهدها العالم الإسلامي، خاصة في مجال القضايا المتعلقة بإفريقيا.

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رمز الخبر 1948129

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