ممثل قائد الثورة في العراق يناقش مع الشيح الزكزكي التطورات الراهنة في العالم الإسلامي+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الشيخ الزكزكي مع وفد من العلماء النيجيريين والأفارقة من الحوزة العلمية بآية الله حسيني في مكتب ممثل قائد الثورة في النجف.

وفي هذا اللقاء، اطمأن آية الله حسيني على صحة الشيخ الزكزكي وتحدث مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في حوزة النجف الأشرف.

كما أعرب الزعيم الشيعي النيجيري عن تقديره وشكره لنشاطات ودعم المكتب التمثيلي لقائد الثورة في العراق.

وفي هذا اللقاء، بحث الجانبان وتشاورا حول الأوضاع الراهنة والتطورات التي يشهدها العالم الإسلامي، خاصة في مجال القضايا المتعلقة بإفريقيا.

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