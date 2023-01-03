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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٤٧ ص

ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس

ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس

زار ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق آية الله السيد مجتبى الحسيني صباح اليوم مرقد الشهيد الحاج أبومهدي المهندس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق مرقد الشهيد الحاج أبومهدي المهندس.

ممثل السيد الخامنئي في العراق يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس

/انتهى/

رمز الخبر 1929433

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