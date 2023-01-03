https://ar.mehrnews.com/news/1929433/ ٠٣/٠١/٢٠٢٣, ١١:٤٧ ص رمز الخبر 1929433 الاقلیمیة دول الجوار الاقلیمیة دول الجوار ٠٣/٠١/٢٠٢٣, ١١:٤٧ ص ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس زار ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق آية الله السيد مجتبى الحسيني صباح اليوم مرقد الشهيد الحاج أبومهدي المهندس. وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق مرقد الشهيد الحاج أبومهدي المهندس. /انتهى/ رمز الخبر 1929433 کپی شد محتوى ذات صلة السوداني يعلق على ذكرى استهداف قادة النصر غريب أبادي:آخر تطورات ملف اغتيال الشهيد سليماني/ 94 متهمًا أمريكياً منهم ترامب وبومبيو وماكنزي أمين عام "سرايا الخراساني": تعاون إيراني-عراقي لاجل فك رموز ملف جریمة اغتیال قادة النصر سمات العراق ممثل قائد الثورة الشهيد ابو مهدي المهندس
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