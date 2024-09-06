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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٤٠ م

نيكزاد: إيران لا تقبل التغييرات في حدودها

نيكزاد: إيران لا تقبل التغييرات في حدودها

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن السياسات الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالحدود ثابتة وقائمة على المصالح الوطنية، وقال: نصيحتي لروسيا وأذربيجان أن تحترموا الحدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على صفحته الشخصية على منصة X الاجتماعية: "إن السياسات الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالحدود والجيران والممرات ثابتة ومبنية على أسس المصالح".

وكما أكدت في جلسة البرلمان الأخيرة في باكو، فإننا لا نقبل تغيير الحدود نصيحتي لروسيا وأذربيجان هي احترام الحدود.

وكان بعض المسؤولين الروس قد أكدوا خلال الأيام الأخيرة على افتتاح ممر زانغزور والتعاون مع أذربيجان وتركيا في هذا الصدد، وقد واجهت هذه القضية رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث اكد قبل أيام المدير العام لأوراسيا في وزارة الخارجية الايرانية، خلال لقاء مع السفير الروسي في طهران، على معارضة طهران لأي تغيير جيوسياسي في منطقة القوقاز.

/انتهى/

رمز الخبر 1948267

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