إيران لن تتسامح مع السياسات التي تؤدي إلى تغییر الحدود في جوارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنّه قال روح الله مفکر آزاد، نائب مدينة تبريز وعضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في منشور على صفحته الشخصية على شبكة X الاجتماعية: إن السياسة النهائية لجمهورية إيران الإسلامية هي عدم تغيير الحدود الدولية، وهو ما أعلنه صراحة سماحة آیة الله العظمی خامنئِ الأعلى للثورة ولن تتسامح إيران مع السياسات التي تؤدي إلى تغییر وإغلاق الحدود الدولية في جوارها، وقد تم بالفعل إبلاغ جميع الأطراف بهذا الموقف.

وإذا كانت حكومة جمهورية أذربيجان مهتمة بالعلاقات مع أراضي جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، فعليها أن تحاول استكمال ممر آراس وفقا للاتفاقات المبرمة بينهما".

وفي الأيام الأخيرة، أكد بعض المسؤولين الروس على فتح ممر زانجيزور والتعاون مع أذربيجان وتركيا في هذا الصدد، وقد واجهت هذه القضية رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حيث أكد قبل أيام قليلة المدير العام لمنطقة أوراسيا بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اجتماع مع السفير الروسي في طهران، رفض طهران لأي تغيير جيوسياسي في منطقة القوقاز.

وقال وزير الخارجية سيد عباس عراقجي قبل بضعة أيام إن "السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ليست مجرد أولوية، بل هي إحدى ركائز أمننا القومي. أي تهديد لوحدة أراضي جيراننا، أو إعادة رسم الحدود، سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، أمر غير مقبول على الإطلاق وهو خط أحمر بالنسبة لإيران".

/انتهى/