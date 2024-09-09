ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على محيط مصياف إلى 14 شهيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مدير المشفى الوطني في مصياف الدكتور "فيصل حيدر"، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في منطقة مصياف ارتفع إلى 14 شهيدا و 43 جريحا منهم 6 في حالة خطرة.

وكان محافظ حماة معن عبود زار المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمأن على صحتهم، ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم، كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وقال مصدر عسكري في سوريا: إنه حوالي الساعة الـ 23.20 من مساء أمس الأحد شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

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