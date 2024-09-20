كتائب حزب الله العراق تعلن استشهاد أحد مستشاريها في سوريا بعدوان إسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت كتائب حزب الله، في بيان، إن الشهيد ارتقى أثناء أداء مهامه الأمنية كأحد المستشارين الأمنيين في سوريا.

وأضافت أنّ أبا حيدر شارك في التصدّي للعصابات التكفيرية خلال الحرب التي اجتاحت سوريا، وفي حماية المقدّسات في كلّ من سوريا والعراق، وهزيمة "داعش" في البلدين.

كما أكدت نيّتها الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي، منذ سنوات، مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت أهدافاً على امتداد الأراضي السورية، وطال القصف مراراً مطارَي دمشق وحلب، ما ألحق أضراراً بهما وأخرجهما أحياناً من الخدمة.

وكان من آخر الاستهدافات الإسرائيلية في سوريا، غارات استهدفت في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري مراكز مدنية في قطاعي الاتصالات والمياه إضافة إلى مركز عسكري في مدينة مصياف بريف حماة، أدّت إلى استشهاد 18 شخصاً بينهم مدنيون، وإصابة 37 آخرين.

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