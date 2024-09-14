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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢٣ م

موسكو... العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير

موسكو... العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية بأنها "اعتداء على حرية التعبير".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".

وأضافت: "بالإضافة إلى تلك التصريحات الوحشية، التي لا أساس لها من الصحة ذات الطابع السياسي التي صدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام، هناك عدوان جسدي مواز ضد الصحفيين".

وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة RT، وتدعو إلى التعامل مع تصرفات القناة "على أنها استخباراتية".

وبحسب الوزير الأمريكي، تلقت الولايات المتحدة "معلومات جديدة" تفيد بأن RT تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات سيبرانية و"شاركت في عمليات التأثير السرية والمشتريات العسكرية"، زاعما بأن "هذه المعلومات تم تقديمها من قبل موظفي القناة أنفسهم".

المصدر: نوفوستي

/انتهى/

رمز الخبر 1948492

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