  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ ص

رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية يشيد بتألق المنتخب الوطني الإيراني في الألعاب البارالمبية

رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية يشيد بتألق المنتخب الوطني الإيراني في الألعاب البارالمبية

 هنأ رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية "ماجد راشد"، اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية بمناسبة تألق الرياضيين الإيرانيين في اولمبياد باريس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد فوز المنتخب الوطني الإيراني للألعاب للبارالمبية بـ 25 ميدالية في أولمبياد باريس وجه رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية رسالة إلى رئيس اللجنة البارالمبية الإيرانية "غفور كاركري".

نص الرسالة هو كما يلي:

"إن الفوز بـ 25 ميدالية، بما في ذلك 8 ميداليات ذهبية و10 فضية و7 برونزية من قبل المنتخب الوطني الإيراني في دورة الألعاب البارالمبية يظهر الالتزام والموهبة الاستثنائية للرياضيين والمدربين والموظفين .

"أنا سعيد من أعماق قلبي بالنهاية الرائعة والناجحة للمنتخب الوطني في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وأهنئكم بصدق."

وقال: إن إنجازكم الممتاز يشير إلى جهود الرياضيين وأننا نقدر هذه الجهود في هذه الرحلة المذهلة.

وأضاف: مرة أخرى، نهنئكم بهذا الإنجاز الرائع ونتمنى لكم دوام التوفيق.

/انتهى/

رمز الخبر 1948518

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات