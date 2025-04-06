الرئيس يشيد باللجنة البارالمبية الوطنية على إنجازاتها في تطوير الرياضة النسائية

أفادت وكالة مهر للأنباء أشادت اللجنة البارالمبية الدولية بالقيادة الفعالة للجنة والإجراءات التحويلية والدعم المستهدف للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في الرياضة، باعتبارها الدولة الأكثر نجاحًا في تطوير الرياضة البارالمبية النسائية.

وبعد هذا النجاح الدولي، أشاد الرئيس بزشكيان، في رسالة وجهها إلى غفور كارغري، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، بجهوده وعمله الجاد وزملائه، وبينما هنأهم على هذا التكريم القيم، تمنى للجنة البارالمبية الوطنية المزيد من النجاح في فعالياتها القادمة.

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