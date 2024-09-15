https://ar.mehrnews.com/news/1948533/ ١٥/٠٩/٢٠٢٤، ٥:٠١ م رمز الخبر 1948533 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٥/٠٩/٢٠٢٤، ٥:٠١ م لقطة نادرة .. صاعقة تضرب برج "ميلاد" شمال طهران شاهد لقطة نادرة لصاعقة ضربت مساء أمس السبت، برج "ميلاد" شمال طهران بعد ان اصبح الجو ممطرا لدقائق. رمز الخبر 1948533 کپی شد محتوى ذات صلة إقامة مراسم عزاء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله سلم في وزارة الرياضة والشباب الايرانية إنضمام دبابات M60 المتطورة إلى الوحدات القتالية للقوات البرية للجيش الایرانی زكريا الرازي؛ طبيب وفيلسوف وكيميائي ايراني كبير سمات ايران برج ميلاد طهران الامطار الغزيرة العاصمة الايرانية الاحوال الجویة
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