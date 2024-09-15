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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م

لقطة نادرة .. صاعقة تضرب برج "ميلاد" شمال طهران

لقطة نادرة .. صاعقة تضرب برج "ميلاد" شمال طهران

شاهد لقطة نادرة لصاعقة ضربت مساء أمس السبت، برج "ميلاد" شمال طهران بعد ان اصبح الجو ممطرا لدقائق.

رمز الخبر 1948533

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