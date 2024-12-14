الشتاء البارد..الارصاد الجوية الايرانية تتوقع تساقط ثلوج بارتفاع متر واحد في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها توقعت الارصاد الجوية الايرانية هطول أمطار وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة بين 6 و12 درجة مئوية، حيث ستكون الأمطار أكثر شدة في شرق مازندران وكيلان ومرتفعات وسط البرز وزاغروس الوسطى. كما تهب على جنوب شرق البلاد رياح قوية تثير الغبار.

وبحسب هذا التقرير، فإن التوقعات تشير إلى أن تساقط الثلوج سيصل إلى متر في مرتفعات كيلان ومازندران شمال البلاد.

وفي منتصف الأسبوع سيكون طقس البلاد هادئاً ومستقراً؛ لكن هذا الاستقرار يؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات في المدن الصناعية في طهران واراك وكرج وأصفهان، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الهواء.

حالة البحر والتوقعات بالنسبة لطهران

سيكون بحر قزوين مضطربًا يومي الجمعة والسبت، والخليج الفارسي يوم الأحد. وبالنسبة لطهران، فمن المتوقع يومي السبت والأحد، انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وأمطار وثلوج متفرقة، والرياح، وتراجع كثافة السحب تدريجياً.

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