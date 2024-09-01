إنضمام دبابات M60 المتطورة إلى الوحدات القتالية للقوات البرية للجيش الایرانی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرت مراسم انضمام دبابة M60 المتطورة إلى الوحدات القتالية للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل ظهر اليوم بحضور اللواء السيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للقوات المسلحة والعميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش، في مركز الشهيد زهرون للقوات البرية للجيش.

هذه الدبابة لديها القدرة على إطلاق النار واستهداف الأهداف المتحركة، كما أنها مزودة بكاميرات رؤية ليلية لتتمكن من أداء العمليات ليلاً.

وتشمل القدرات الأخرى للدبابات التي انضمت إلى الوحدات القتالية للقوات البرية للجيش اليوم نظام الإعلان عن الحرائق والإطفاء ولوحة القيادة الرقمية ونظام التشويش والإنذار بالليزر.

ويعد نظام التحكم في الحرائق، والمدفع المحوري، ومسدس القيادة، ومنصة الحرية ذات درجتين التي تحمل مسدس القيادة من بين قوة النيران المحسنة لهذه الدبابة.

وتحتوي هذه الدبابة على برج قيادة جديد، صناديق تخزين، درع تفاعلي، حماية من الرمال، نظام كشف الليزر، نظام تشويش بالأشعة تحت الحمراء، قنبلة دخان، نظام إنذار وإطفاء ذكي للحريق، كاميرا أمامية وخلفية وجانبية، نظام اتصالات، نظام مضاد للحرب. ويعد نظام إمداد الطاقة الجديد وبادئ التشغيل ولوحة القيادة للسائق وغطاء المستوى ونظام التدفئة من بين العناصر المحسنة الأخرى في هذا الخزان.

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