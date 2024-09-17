البخيتي: أمريكا عرضت علينا الاعتراف بحكومتنا مقابل وقف هجماتنا ونحن رفضنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله "محمد البخيتي": أمريكا وبريطانيا عرضتا علينا عبر وسطاء الاعتراف بحكومتنا في صنعاء مقابل وقف هجماتنا ونحن رفضنا ذلك.

واعترف جيش الاحتلال، یوم الأحد، بأن صاروخًا من نوع "أرض-أرض" أطلق على وسط "إسرائيل"، قادما من اليمن، تمكن من اجتياز أنظمة الرادار المختلفة، وسقط في غوش دان في "تل أبيب".

ومن جهته، أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أن العملية نفذت باستخدام صاروخ ذات تقنية عالية والذي تمكن من تجاوز منظومات الدفاع "الإسرائيلية" ووصل إلى هدفه على مسافة تقدر بـ2040 كيلومترًا، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

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