أنصارالله: صاروخ فلسطين2 غير معادلة الردع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن في تغريدة له على صفحته عبر منصة "إيكس" للتواصل الإجتماعي، أن الإجرام الصهيوني يزداد بناءً على هذه الفرضية التي تبنى معنويات اليهود على أساسها.

وأشار إلى أن أهمية صاروخ فلسطين2 تكمن في ما أحدثه من تآكل في مفهوم الردع لدى اليهود المحتلين.

ولفت عضوالمجلس السياسي الأعلى اليمني إلى أن صاروخ فلسطين2 مع تنكيل المقاومين باليهود يجعلهم أكثر خوفاً من ارتكاب جرائمهم الإرهابية.

و كشفت القوات المسلحة اليمنية أمس الإثنين عن مواصفات صاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي، الذي استهدف هدفا عسكريا في منطقة "يافا" بفلسطين المحتلة، ويتميز بمدى يصل إلى 2150 كم ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، ويتمتع بتقنية التخفي وسرعة تصل إلى 16 ماخ، ما يجعله قادرًا على تجاوز أحدث منظومات الدفاع الجوي، ويمتلك قدرة عالية على المناورة، مما يعزز فعاليته في اختراق الدفاعات الجوية المعادية.

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