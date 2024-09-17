بالصورة...اطلاق سراح مواطن نمساوي مسجون في ايران على اساس الرأفة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس قضاء محافظة أذربيجان الغربية في ايران عن إطلاق سراح المواطن النمساوي كريستيان فيبر من السجن، وقال: "تم إطلاق سراح هذا المواطن النمساوي المسجون على خلفية جرائم ارتكبت في محافظة أذربيجان الغربية، على اساس الرأفة الاسلامية والمبدأ الانساني".

وأضاف رئيس قضاء المحافظة: "أنه بعد إطلاق سراحه تم تسليم هذا المدان إلى السفير النمساوي لمتابعة وتنفيذ عملية خروجه ونقله".

من الجدير بالذكر أن سفير النمسا لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية، فولف ديتريش هايم أعرب أثناء حضوره مكتب رئيس قضاء محافظة أذربيجان الغربية عن تقديره وامتنان حكومته للنظام القضائي الايراني.

كما أبلغ السفير النمساوي امتنان عائلة كريستيان فيبر على ظروف احتجازه في السجن، وقال: "إن المعاملة الإنسانية والمحببة لهذا المواطن النمساوي في السجن بعد أن التقت أسرته ادى الى راحة بالهم وانهم يشكرون القضاء الايراني على حسن معاملته مع هذا المواطن".

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