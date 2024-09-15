السفير الإيراني يكشف عن تفاصيل جديدة لما جرى خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق، تحدث حول مجريات زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق قائلاً: "تم خلال هذه الرحلة التوقيع على 14 مذكرة تفاهم بعد مناقشة وتفاوض وفود أولية من مختلف أنحاء البلدين؛ 7 وثائق لوزير الخارجية و7 وثائق لوزير الاقتصاد. وتأتي مذكرة التفاهم في مجال المناطق الحرة والزراعة وتبادل العمالة الماهرة والدعم الاجتماعي والتعليم الفني والمهني والبريد والغرفة التجارية والإعلام والاتصالات والتبادل الثقافي والرياضة والشباب والتعليم وايفاد الزوار والقوافل التعليمية".

وأوضح السفير الايراني: "إنه تعهد بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع العراق ومن جانبه اكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال تشكيل لجنة مشتركة متخصصة".

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى اقليم كردستان العراق قال ال صادق، كانت زيارة بزشكيان الى اربيل في غاية الاهمية وقد لاقى ترحبيا كبيرا من المسؤولين المحليين والتقى مع عدة مسؤولين هناك، وتباحث معهم حول مجالات مختلفة منها التعاون الاقتصادي والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الأمنية.

وأضاف أنه اكدا الطرفان مجددا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقيات الأمنية ومن جهتها اربيل اكدت انها لن تسمح باستخدام اراضيها في هذه المنطقة لتهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ولفت الى ان متابعة المشاريع الاقتصادية والخدمات الفنية والهندسية وإزالة العقبات في هذا المجال كانت من بين المواضيع الأخرى التي ناقشها الطرفان. كما أثيرت القضايا القنصلية والمساعدة في إطلاق سراح ونقل المدانين الإيرانيين في أربيل والسليمانية من قبل سلطات بلادنا، ووعدت سلطات أربيل والسليمانية بتقديم المساعدة اللازمة.

وحول نتائج زيارة بزشكيان إلى البصرة لفت ال صادق إلى أن هذه تعد الزيارة الأولى للرئيس الإيراني إلى البصرة وتباحث مع المسؤولين المحليين حول مزيد من التعاون المشترك في مشاريع البصرة وضرورة وضع خطوات استراتيجية لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات والاسراع في تنفيذ مشروع سكة حديد شلمجة البصرة كمشروع استراتيجي للربط بين البلدين.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاقيات أولية لاقامة مشاريع سكنية صناعية مشتركة بين البلدين ومن اجل تفعيل هذا التعاون هناك بعض القضايا الفنية والقانونية وحدد العراق الاراضي الثلاثة التي سينفذ عليها هذا المشروع من بينها البصرة وميسان وواسط.

وفيما يخص مشروع طريق التنمية شكر ال صادق العراق على دعوته إيران للمشاركة في المشروع لافتا الى ان ايران ترحب بأي مشاريع من شأنها ان تؤدي إلى تطوير وازدهار الاقتصاد والتجارة بين دول المنطقة.

ولفت ال صادق إلى أن الرئيس الإيراني وصف خطوط السكك الحديدية بين لبلدين بأنها ضرورة وأكد على التعاون الأقليمي في مختلف المجالات خاصة بين الدول الإسلامية.

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