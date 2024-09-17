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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٣٥ م

في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني؛

عراقجي يدين العمل الارهابي الصهيوني في لبنان ويؤكد جهوزية ايران لتقديم المساعدة

عراقجي يدين العمل الارهابي الصهيوني في لبنان ويؤكد جهوزية ايران لتقديم المساعدة

ادان وزير الخارجية الايراني في اتصال مع نظيره اللبناني العمل الارهابي الصهيوني في لبنان مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة لعلاج الجرحى أو نقلهم إلى طهران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع مساء اليوم في لبنان، أدان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، بشدة العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني ضد المواطنين اللبنانيين.

كما أعرب وزير خارجية بلادنا عن تعازيه وتضامنه مع الحكومة وأسر الشهداء والمصابين في هذا الحادث، وأبدى استعداده لتقديم أي مساعدة لعلاج المصابين أو نقلهم. إلى طهران.

وأشار عراقجي إلى أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصيب في هذا الحادث الإرهابي، فيما شكر الحكومة اللبنانية على إجراءات العلاج الفورية، مستفسرا عن آخر تطورات علاجه.

ومن جهته شكر وزير الخارجية اللبناني، على هذا الاتصال وتقديم التعازي والمواسات واعرابه عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة لبنان، مؤكدا على المتابعة الجادة لهذا الحادث الإرهابي من قبل الحكومة اللبنانية.

رمز الخبر 1948614

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