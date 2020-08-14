لقاء خاص بين ظريف ونبيه بري

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" التقى برئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري"

وهنّأ "ظريف" بمناسبة الذكرى الـ14 لانتصار لبنان في حرب الـ 33 يوماً "مبيه بري".

وأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب اللبناني وحكومته في حادث التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت.

واكد عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع الحكومة اللبنانية في تلبية احتياجات الوضع الراهن في لبنان، وتم تبادل وجهات نظر الجانبين في هذا الصدد.

وقال إن الجمهورية اللبنانية ترى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لدعم لبنان في جميع المجالات الحيوية.

وتابع: "إن على كل دول العالم أن تقف إلى جانب الشعب اللبناني دون أي شروط مسبقة".

واشار ظريف الى ان الحكومة الأمريكية اظهرت أنها غير قادرة على فهم الأحداث السياسية في المنطقة.

وكما وصف وزير الخارجية الايراني ان تطبيع العلاقات الإماراتية مع الكيان الصهيوني بأنها استعراض.

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