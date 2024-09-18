مسؤول يمني: تفجير أجهزة الاتصال بحق اللبنانيين جريمة حرب فاشية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السامعي إلى أن "هذه الجريمة الصهيونية المدانة والمروعة جاءت نتيجة الفشل العسكري الكبير في إيقاف جبهة الإسناد اللبنانية- خلال معركة طوفان الأقصى المستمرة".

ولفت إلى أن "هذه الجريمة القذرة وغير الأخلاقية ضد لبنان هي جزء من الحرب الصهيونية ضد أمتنا العربية والإسلامية".

وقال السامعي: "كلنا ثقة على قدرة محور المقاومة أنها ستثأر وترد على هذه الجريمة النكراء وستستمر في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته مهما كانت التضحيات".

ونوه أن "العدوان الغادر لن يزيد المقاومة في لبنان والعراق واليمن وسوريا إلا ثباتا وإصرارا على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الممكنة".

وأعلن السامعي عن تضامن اليمن حكومة وشعبا المطلق مع حركة المقاومة وقياداتها في أي خيارات لردع الكيان الصهيوني المجرم.

وعبر عضو السياسي الأعلى عن خالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني وأسر الشهداء، سائلا المولى عز وجل الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرح.

/انتهى/