المقاومة تسعى للدفاع عن الوطن اللبناني بكل قوتها / الكيان الصهيوني ينتظر ضربة قوية من حزب الله

وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: انه انفجر، مساء الثلاثاء، عدد من أجهزة استقبال الرسائل المعروفة باسم "بيجر" في لبنان، بحسب إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني، استشهد فيها 9 شخصا وأصيب 2800.

وأكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي، أنّ غالبية الإصابات، في الحصيلة الأولية التي أعلنها، هي في الوجه أو العيون أو اليد أو في منطقة البطن.

هذه الحادثة المؤلمة الارهابية التي تم تنفيذها من قبل الكيان الصهيوني تعبر جريمة بحق الانسانية وتم ادانتها من قبل جميع احرار العالم.

وفي هذا الصدد اجرى مراسل وكالة مهر حوارا صحفيا مع الخبير اللبناني "علي عز الدين" ونص الحوار فيما يلي:

** ما هي اهم أهداف عملية تفجير أجهزة اتصال بيجر في لبنان من قبل الكيان الصهيوني؟

قال عزالدين ان بهذه العملية القذرة، اختبأ الكيان الصهيوني خلف الجدران المعلوماتية والسيبرانية واستهدف الشعب اللبناني بأكمله لاغتيال المزيد من مقاتلي حزب الله ولم يرحم حتى المواطنين العاديين.

ويعتمد قطاع المستشفيات بشكل كبير على هذه الأجهزة؛ الأطباء والممرضات هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذا الجهاز. وقد خلف هذا الحادث حاليا أكثر من 4 آلاف جريح وأغلب المصابين إصاباتهم خطيرة في الوجه والأيدي.

وعن كيفية تنفيذ هذه العملية، تشير التقارير الأولية إلى أنه تم إرسال رسالة أولاً إلى هذه الأجهزة ومن ثم وقع الانفجار. على أية حال، نحن نعيش في عالم مليء بالهمجية والوحشية.

**برأيك من دعم الكيان الصهيوني في هذه العملية وما هي نتائج هذه العملية وما هو رد لبنان على هذه الجريمة؟

العامل الأهم وراء هذه العملية هو أمريكا، لأن واشنطن تمتلك هذه التكنولوجيا وليس الكيان الصهيوني. وعندما سئل بعض المسؤولين الأميركيين عن سبب تأييدهم لوجود الكيان الصهيوني، أجابوا بأن التكلفة أقل من تكلفة الأسطول الخامس. إذن هذا الكيان هو قاعدة عسكرية إجرامية عالمية تتوسع بيننا وتخدم مصالح الغرب.

ومن المؤكد أن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، سيلقي كلمة في ذكرى شهداء هذه الجريمة وسيرد على هذا الكم من الجرائم.

والحقيقة هي أن قاعدة 8200 للكيان الصهيوني تلقت ضربة قوية من حزب الله. وبطبيعة الحال، سيكون لدينا بالتأكيد سيناريو مماثل بعد هذه العملية. وسينتظر الكيان الصهيوني أن تعطي المقاومة جوابها، وهذه العملية ضارة جداً به. النقطة المهمة هي أن أيام نتنياهو في السلطة تتضاءل بسرعة.

**بعد هذه العملية الإرهابية، نشرت شائعات ضد حزب الله في لبنان. برأيك، كيف يتعامل الداعمون لحزب الله مع هذه الإنشاءات الفضائية؟

في رأينا أن هذا العالم لا يفهم إلا لغة القوة، لذلك كلنا مع المقاومة. لقد انتهى زمن الشائعات وخلق الفوضى والفتنة ضد المقاومة في المجتمع اللبناني. وبهذا الهجوم الهمجي فإن من يملك ذرة من الإنسانية سيدرك حقيقة هذه الجريمة وعمقها.

وهذه العملية الإرهابية تزيد من روح المقاومة ضد كل حملات التآمر والترهيب ضد المقاومة؛ المقاومة تسعى للدفاع عن الوطن اللبناني بكل قوتها.

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