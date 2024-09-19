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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٦ ص

ٰالقسام يتوعد الاحتلال بطوفان الاستشهاديين

ٰالقسام يتوعد الاحتلال بطوفان الاستشهاديين

نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تسجيلًا مصورًا بعنوان “سيغرقكم طوفان الاستشهاديين”.

نشرت كتائب القسام تسجيلًا مصورًا بعنوان “سيغرقكم طوفان الاستشهاديين وأظهر الفيديو، مشاهد من عمليات نفذتها المقاومة في "تل أبيب"، كما تضمن التسجيل المصور رسالة من الشهيد جعفر منى منفذ عملية تل أبيب في شهر أغسطس/ آب الماضي.

كما ظهر في الفيديو أحد مقاتلي القسام باسم “الشهيد الحيّ” وهو يوجه رسالة للعدوّ الصهيوني ويتوعده برد قوي على جرائمه انتصارًا للأسرى في سجون الاحتلال وخاصة الأسيرات.

واستشهد الشاب جعفر منى في 18 أغسطس/آب الماضي، بعد تنفيذه عملية استشهادية وسط "تل أبيب".

وأعلنت آنذاك كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها، وبالاشتراك مع “سرايا القدس”؛ الجناح العسكري لـ “الجهاد الإسلامي”، عن تنفيذ عملية "تل أبيب" الاستشهادية.

/انتهی/

رمز الخبر 1948662

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