حماس تدين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حماس في بيان: ندين العدوان الإرهابي الذي شنته طائرات العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأضافت حماس: نعتبر ما حدث في الضاحية الجنوبية جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية وانتهاكا للسيادة اللبنانية وتجاوزا صارخا لكافة القواعد والأعراف الإنسانية.

كما أكدت أن هذا العدوان لن يفلح بتحقيق اهدافه والمقاومة ماضية في طريقها حتى التحرير والقضاء على المشروع الصهيوني في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إن "الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية خلّفت 9 شهداء و59 جريحا بينهم أطفال".

وأوضحت ان سيارات الإسعاف تقوم حاليا بانتشال جرحى وضحايا بينهم أطفال وكبار من محل الغارة الإسرائيلية.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق العاصمة اللبنانية بيروت في مقاطع فيديو تداولها ناشطون اليوم الجمعة بعد أن قال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارة جوية قال إنها “دقيقة” على العاصمة اللبنانية بيروت، كما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف القيادي العسكري في حزب الله "إبراهيم عقيل"، في حين لم يصدر عن حزب الله حتى الآن أي تصريح حول الادعاءات الاسرائيلية.

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