قائد القوات الجوية الباكستانية: عزمنا على تطوير التعاون مع إيران لا يتزعزع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الجنرال ظهير أحمد بابر مع سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية وأهمية تعزيز التعاون بين القوات الجوية في البلدين بشكل يركز على التدريب.

و شرح قائد القوات الجوية الباكستانية الرؤية الاستراتيجية للقوات التي تحت قيادته وأكد على تحويلها إلى جيل جديد من القوات الجوية.

وذكر أن هذه الجهود تسترشد بنهج متعدد الأوجه يشمل المشتريات الذكية من الدول الشريكة، وتحديث البنية التحتية، وإطار تعليمي منقح.

وأكد الجنرال ظهير أحمد التزام باكستان الثابت بتعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية إيران الإسلامية، وخاصة من خلال توفير التدريب التكتيكي للجانب الإيراني من قبل أفراد ذوي خبرة في القوات الجوية الباكستانية.

ومن جانب اخر اشاد السفير الإيراني أميري مقدم بخطوات التوطين للقوات الجوية الباكستانية والتقدم والأنشطة المهنية لأفرادها.

وأكد التزامه بلعب دور في تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين إيران وباكستان، خاصة في مجالات التعليم والتعاون في مجال الجوفضاء.

كما أعرب السفير الإيراني عن تقديره لبرنامج تدريب الجيل الجديد من القوات الجوية الباكستانية، وأعرب عن اهتمام إيران بتوسيع التعاون في مجال التدريب المتعلق بطائرات التدريب سوبر مشاك، واستكشاف فرص جديدة لإجراء تدريبات مشتركة.

وحضر هذا الاجتماع بعض كبار المسؤولين في القوات الجوية الباكستانية وكذلك العقيد محمد محسن شهابي الملحق العسكري الإيراني في باكستان.

وفي هذا اللقاء، قدم السفير الإيراني الدعوة إلى للجنرال ظهير أحمد بابر، لمشاركة القوات الجوية الباكستانية في معرض الطيران الإيراني ، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الجانب الباكستاني.

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