تعاون ايراني باكستاني في مجال احلال السلام والامن البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش رسو مجموعة السفن الحربية الباكستانية في رصيف المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" جنوب البلاد، اضاف الأميرال "جعفر تذكر" اليوم السبت، ان هذا التعاون كان قائما في السابق ولازال يتواصل، معتبرا ان رسو السفن الحربية الباكستانية ياتي في اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .

واشار الى ان مناورات مشتركة ستجري في ختام زيارة القطع الحربية الباكستانية ، موضحا ان مثل هذه الزيارات والتعاطي الثنائي يساهمان في تامين خطوط الملاحة والتجارة البحرية.

ورسى الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين اليوم السبت في المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الايرانيين.

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