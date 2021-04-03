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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٤٣ م

قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش:

تعاون ايراني باكستاني في مجال احلال السلام والامن البحري

تعاون ايراني باكستاني في مجال احلال السلام والامن البحري

قال قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الاميرال"جعفر تذكر" إن مستوى العلاقات بين البحرية الإيرانية والبحرية الباكستانية جيد جدا وهما يتعاونان لإحلال السلام والأمن البحري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش رسو مجموعة السفن الحربية الباكستانية في رصيف المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" جنوب البلاد، اضاف الأميرال "جعفر تذكر" اليوم السبت، ان هذا التعاون كان قائما في السابق ولازال يتواصل، معتبرا ان رسو السفن الحربية الباكستانية ياتي في اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .

واشار الى ان مناورات مشتركة ستجري في ختام زيارة القطع الحربية الباكستانية ، موضحا ان مثل هذه الزيارات والتعاطي الثنائي يساهمان في تامين خطوط الملاحة والتجارة البحرية.

ورسى الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين اليوم السبت في المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الايرانيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1913182

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