https://ar.mehrnews.com/news/1948703/ ٢٠/٠٩/٢٠٢٤، ٦:٣٢ م رمز الخبر 1948703 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٩/٢٠٢٤، ٦:٣٢ م فيديو...اهالي مدينة سنندج يحتفلون بمولد النبي (ص) ومولد الامام الصادق (ع) احتفل مساء اليوم اهالي مدينة سنندج بمولد النبي (ص) ومولد الامام الصادق (ع) . تحميل 26 MB رمز الخبر 1948703 کپی شد محتوى ذات صلة ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية يجددون العهد مع اهداف الإمام الخميني (رض) الحل الوحيد لوحدة الأمة هو العودة إلى نبيها والذي كان رحمة للعالمين ولم يكن طائفياً أو مناطقياً وحدة الأديان والأمة الإسلامية؛ حصن منيع ضد أعداء الدين سمات مولد النبي سنندج ايران
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