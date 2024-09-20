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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٣٢ م

فيديو...اهالي مدينة سنندج يحتفلون بمولد النبي (ص) ومولد الامام الصادق (ع)

فيديو...اهالي مدينة سنندج يحتفلون بمولد النبي (ص) ومولد الامام الصادق (ع)

احتفل مساء اليوم اهالي مدينة سنندج بمولد النبي (ص) ومولد الامام الصادق (ع) .

تحميل 26 MB

رمز الخبر 1948703

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