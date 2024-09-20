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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٦ م

ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية يجددون العهد مع اهداف الإمام الخميني (رض)

ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية يجددون العهد مع اهداف الإمام الخميني (رض)

جدد ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ 38 ، العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني الراحل (رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد المؤتمر الدولي الثامن والثلاثون للوحدة الإسلامية صباح الخميس بحضور الرئيس مسعود بزشكيان في قاعة القمة بطهران.

وفي كلمته في حفل تجديد ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الثامنة والثلاثين العهد والميثاق مع اهداف الإمام الخميني (رض)، اكد حجة الاسلام السيد حسن الخميني ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضية جوهرية للعالم الاسلامي والحاجة للتحرك في هذا المجال وقال: هل هنالك وحدة أعظم من أن يُقتل اليوم في جنوب لبنان الشيعة من اجل السنة؟!.

واكد ضرورة بذل الاهتمام اللازم من قبل الامة الاسلامية بنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض اليوم لابشع جرائم الابادة على يد الكيان الصهيوني الخبيث.

/انتهى/

رمز الخبر 1948689

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